Дороги

В текущем году планируется асфальтирование сразу пяти улиц Назрани в рамках нацпроекта

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В текущем году планируется асфальтирование сразу пяти улиц Назрани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», об этом стало известно после встречи мэра города Урусхана Евлоева с руководителем Минавтодора Батыром Хаматхановым.

«Это и улица с самой большой нагрузкой — Чеченская, и другие не менее важные городские улицы — Победы, Школьная, Дагестанская, Мальсаговых и Р. Аушева. Уже в следующем году мы планируем ещё несколько улиц, в том числе асфальтирование улицы Сулейменова», — рассказал газете «Ингушетия» мэр Назрани.

По его словам, качественный асфальт, разметка на указанных улицах позволит сделать город комфортнее, а дороги — безопаснее.

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