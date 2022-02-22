В текущем году планируется асфальтирование сразу пяти улиц Назрани в рамках нацпроекта

«Это и улица с самой большой нагрузкой — Чеченская, и другие не менее важные городские улицы — Победы, Школьная, Дагестанская, Мальсаговых и Р. Аушева. Уже в следующем году мы планируем ещё несколько улиц, в том числе асфальтирование улицы Сулейменова», — рассказал газете «Ингушетия» мэр Назрани.

По его словам, качественный асфальт, разметка на указанных улицах позволит сделать город комфортнее, а дороги — безопаснее.