В текущем году площадь посадки картофеля в Ингушетии увеличилась на 36,5%
По состоянию на 1 июля текущего года яровые зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, в хозяйствах Ингушетии всех категорий посеяны на площади 66,7 тыс. га — на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Как сообщает Северо-Кавказстат, площадь посадки картофеля увеличилась на 36,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 3,7 тысячи гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта уменьшилась — на 31,3 процента и составила 0,5 тыс. га.
Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 52,6% от общей площади, картофеля и овощей открытого грунта — в хозяйствах населения (59,1% картофеля и 81,8% овощей).
По состоянию на 1 июля 2021 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу, составила 45,5%, картофелю — 37,7%, овощам открытого грунта — 15,8%.