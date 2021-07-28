АПК

В текущем году площадь посадки картофеля в Ингушетии увеличилась на 36,5%

0

По состоянию на 1 июля текущего года яровые зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, в хозяйствах Ингушетии всех категорий посеяны на площади 66,7 тыс. га — на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, площадь посадки картофеля увеличилась на 36,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 3,7 тысячи гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта уменьшилась — на 31,3 процента и составила 0,5 тыс. га.

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 52,6% от общей площади, картофеля и овощей открытого грунта — в хозяйствах населения (59,1% картофеля и 81,8% овощей).

По состоянию на 1 июля 2021 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу, составила 45,5%, картофелю — 37,7%, овощам открытого грунта — 15,8%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Фонд краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом
300 кандидатов от 6 партий примут участие в сентябрьских выборах в парламент Ингушетии
Президент России поручил начать «школьные выплаты» по 10 тыс. рублей уже со 2 августа
В аппарате УПЧ в Ингушетии провели прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона
В Ингушетии за сутки умер один пациент, 57 новых случаев Covid-19
За 6 месяцев текущего года прокуратурой Ингушетии выявлено 16 тыс. нарушений закона
Россия не допустит разрушения института семьи за счет иностранного вмешательства
Ингушский хореограф Муса Оздоев награжден Государственной премией Дагестана за постановку балета «Жди меня»
Более 7,5 млн рублей выделено Ингушетии на выплаты кураторам групп в колледжах
Пункты вакцинации от Covid-19 в Ингушетии добавлены в карты Яндекс и Google
Агропредприятие «Сад-Гигант Ингушетия» предоставит молодежи более 200 рабочих мест

Главное

Яндекс.Метрика

 