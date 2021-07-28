В текущем году площадь посадки картофеля в Ингушетии увеличилась на 36,5%

Как сообщает Северо-Кавказстат, площадь посадки картофеля увеличилась на 36,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 3,7 тысячи гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта уменьшилась — на 31,3 процента и составила 0,5 тыс. га.

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 52,6% от общей площади, картофеля и овощей открытого грунта — в хозяйствах населения (59,1% картофеля и 81,8% овощей).

По состоянию на 1 июля 2021 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам, включая кукурузу, составила 45,5%, картофелю — 37,7%, овощам открытого грунта — 15,8%.