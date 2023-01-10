В текущем году школьники Ингушетии смогут получить сертификаты для оплаты допобразования

Как сообщил и. о. министра образования и науки региона Асхаб Дудургов, целевая модель дополнительного образования реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Навигатор дополнительного образования был создан Министерством образования и науки Республики Ингушетия в 2021 году, им ведется учет детей, задействованных в системе дополнительного образования. В свою очередь, персонифицированное финансирование планируется к реализации в 2023 году и предполагает эмиссию сертификатов дополнительного образования на детей», — отметил Дудургов.

По его словам, любой ребенок от 5 до 18 лет при помощи родителей может пройти регистрацию в навигаторе, создать свой личный кабинет и получить сертификат, на котором будет определенный лимит денег. Средства эти нельзя обналичить или направить на что-то другое. В каталоге навигатора родители могут выбрать занятия и записать ребенка на различные кружки или секции. Далее, ребенок будет посещать занятия, а оплата за обучение спишется со счета сертификата.

По информации пресс-службы Главы и правительства РИ, за несколько лет в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе школ республики открыты 83 центра образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» позволила открыть 300 учебных кабинетов в 105 образовательных организациях. Создано свыше 8 тыс. новых мест дополнительного образования с охватом аудитории до 50 тыс. детей и молодежи.