В текущем году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился на 3%

«С начала года общее количество зарегистрированных безработных граждан сократилось на 7,5 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы — с 18,7% до 15,6%», — сказал Калиматов.

Он добавил, что проблема безработицы для региона носит перманентный характер. «Некоторая динамика снижения есть, но она не всегда стабильная. Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, тоже заметно повлияла на статистику безработных, но сейчас мы пытаемся вернуться к прежним, допандемическим позициям», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для этого в регионе принят комплекс специальных мер и государственных программ.

«В этих программах задействованы работодатели, им оказывается господдержка. Это такой вид стимулирования для найма ими безработных граждан. Подобным образом в республике на работу уже устроено 2495 человек, что составляет 57,5% от планового значения в 4339 человек. По выполнению данного показателя Ингушетия входит в десятку лучших регионов по стране», — подчеркнул Калиматов.