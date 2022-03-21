В текущем году в Ингушетии благоустроят 22 общественные территории

«В 2022 году в 9 муниципальных образованиях планируется благоустроить 22 общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Что касается финансирования, на работы запланировано более 136 млн рублей», — сказал он, добавив, что в соответствии с требованиями, денежные средства на реализацию проекта необходимо законтрактовать до 1 апреля этого года.

При этом в настоящее время в законодательство в сфере закупок внесены изменения, позволяющие заключение прямых договоров на проведение работ, в случае разработки и утверждения дополнительных региональных правовых актов.

«Минстроем проведена работа по разработке соответствующего акта, который находится на рассмотрении и согласовании в Госфинконтроле Ингушетии», — отметил Илиев.

Главам муниципалитетов поручено взять на особый контроль вопрос контрактации работ, а аппарату правительства региона оказать содействие в скорейшем рассмотрении и утверждении проекта правового акта о прямых закупках.