Жилье

В текущем году в Ингушетии обеспечат жильем 43 человека из числа детей-сирот

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В Ингушетию из федерального бюджета направлена субсидия на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заключенным между министерством просвещения России и правительством республики соглашением, предполагающим частичное региональное софинансирование, предусматривается обеспечение в текущем году жильем 43 граждан.

Детали реализации программы представила замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиева на заседании координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках национальных проектов на территории субъекта под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова.

«Распределение жилья проводится согласно сводному списку детей-сирот и лиц из их числа по городским округам и муниципальным районам. В 2021 году планируется обеспечить квартирами 11 человек в Сунженском районе, 10 — в Назрановском, по 5 ребят в Сунже и Карабулаке, 8 — в Назрани, двоих — в Малгобеке и по одному человеку в Малгобекском районе и Магасе», — сообщила она.

Угурчиева также добавила, что процедура приобретения жилья осуществляется строго в соответствии с нормами законодательства в сфере регулирования закупок.

В настоящее время все 43 заявки направлены в Минфин Ингушетии для их дальнейшего размещения на сайте госзакупок с целью определения поставщика услуг.

По данным Минобрнауки республики, на начало 2021 года в сводном списке детей-сирот и лиц из их числа состоит 1181 человек, у 1085 из них наступило право получения жилья, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в 2020 году жильем были обеспечены 34 человек оставшиеся до достижения совершеннолетия без попечения родителей.

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