Нацпроекты

В текущем году в Ингушетии обновят ряд школьных спортзалов

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По региональной программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в текущем году в республике отремонтируют ряд школьных спортзалов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Намечено обновление спортивных залов в шести учебных заведениях в городах Сунже и Назрани, обустройство стольких же спортклубов, в том числе в Назрановской школе-интернате, а также закупка спортивного инвентаря.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что обязанность властей — создать условия «в области физической культуры, которая является одной из основ здоровья» детей. «Инструменты для выполнения этой задачи у нас есть — это нацпроекты», — подчеркнул он.

Напомним, что в Ингушетии для повышения качества жизни через физическую активность, реализуется программа «Спорт — норма жизни». В этом году в городе Сунже построят трехэтажный ФОК с бассейном вместо старого сооружения, располагавшегося в центре муниципалитета и снесенного из-за многочисленных нарушений, а в сельском поселении Барсуки Назрановского района новый спорткомплекс появится в конце 2024 года.

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