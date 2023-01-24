В текущем году в Ингушетии обновят ряд школьных спортзалов

Намечено обновление спортивных залов в шести учебных заведениях в городах Сунже и Назрани, обустройство стольких же спортклубов, в том числе в Назрановской школе-интернате, а также закупка спортивного инвентаря.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что обязанность властей — создать условия «в области физической культуры, которая является одной из основ здоровья» детей. «Инструменты для выполнения этой задачи у нас есть — это нацпроекты», — подчеркнул он.

Напомним, что в Ингушетии для повышения качества жизни через физическую активность, реализуется программа «Спорт — норма жизни». В этом году в городе Сунже построят трехэтажный ФОК с бассейном вместо старого сооружения, располагавшегося в центре муниципалитета и снесенного из-за многочисленных нарушений, а в сельском поселении Барсуки Назрановского района новый спорткомплекс появится в конце 2024 года.