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В текущем году в Ингушетии планируется благоустроить 34 общественные территории

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В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Ингушетии планируется благоустроить 34 общественные территории. Контракты заключены, работы планируется завершить к октябрю. В 2022–2023 годах в республике предусматривается благоустройство еще 43 общественных территорий.

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, прошедшем в режиме видео-конференц-связи с участием председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина.

Отмечалось, что в 2021 году по линии Минстроя республики запланировано возведение 40 объектов, 34 из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря. По 11 из 18 подлежащих контрактации объектов государственные контракты уже подписаны, ведется работа по заключению договоров для оставшихся проектов.

Во исполнение программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» согласно заявкам, подготовленным для Фонда содействия реформированию ЖКХ, в этом году планируется расселение жильцов 21 помещения общей площадью 1145,34 кв. м, в следующем году — 19 семей (площадь расселяемого жилья — 790,24 кв. м), в 2023 году — еще 24 семьи (1579,78 кв. м).

В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году ожидается предоставление средств из федерального бюджета на завершение строительства двух школ в городах Карабулаке и Назрани.

Также в следующем году по программе «Развитие здравоохранения Российской Федерации» в республике намерены создать инфекционное отделение на 60 коек в детской республиканской больнице и завершить строительство участковой больницы в сельском поселении Кантышево Назрановского района, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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