В текущем году в Ингушетии планируется привить от Covid-19 более 214 тыс. человек

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Торшхоева отметила, что 7451 человек из общего количества вакцинированных — медицинские работники (82,4% от подлежащих вакцинации). Активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего привито 13 526 лиц преклонного возраста, что составляет 19,2% от общего количества привитых в республике.

По данным ведомства, на сегодня республикой получено 77 936 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. В течение последующих 10 дней запланирована поставка еще 9180 доз.

Также из-за роста числа заболевших в регионе увеличен резерв коек с 150 до 230 в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 22 реанимационные, свободный коечный фонд составляет 28,3%.

Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных, в 13 лабораториях. Создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на три месяца, для стационарного лечения — на два, средств индивидуальной защиты — на полгода.

Торшхоева напомнила, что гражданам обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг. Всего поступило 510 обращений, все отработаны.

В Ингушетии к 5 июля количество заболевших достигло 16 330 человек, из них выздоровело 15 732, умерло — 197. Всего на лечении находятся 375 человек: 210 — амбулаторно (56% от общего числа), 165 человек — в стационаре, из них в реанимации — 21.