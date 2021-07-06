Вакцинация

В текущем году в Ингушетии планируется привить от Covid-19 более 214 тыс. человек

0

В Ингушетии в 2021 году для достижения коллективного иммунитета к Covid-19 необходимо привить 214 226 человек. На данный момент число граждан, привитых первым компонентом, составляет 70 645 человек (90,6% от общего количества полученного препарата и 33% от количества подлежащего вакцинации населения), вторым компонентом вакцины — 50 235 человек.

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Торшхоева отметила, что 7451 человек из общего количества вакцинированных — медицинские работники (82,4% от подлежащих вакцинации). Активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего привито 13 526 лиц преклонного возраста, что составляет 19,2% от общего количества привитых в республике.

По данным ведомства, на сегодня республикой получено 77 936 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. В течение последующих 10 дней запланирована поставка еще 9180 доз.

Также из-за роста числа заболевших в регионе увеличен резерв коек с 150 до 230 в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 22 реанимационные, свободный коечный фонд составляет 28,3%.

Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных, в 13 лабораториях. Создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на три месяца, для стационарного лечения — на два, средств индивидуальной защиты — на полгода.

Торшхоева напомнила, что гражданам обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг. Всего поступило 510 обращений, все отработаны.

В Ингушетии к 5 июля количество заболевших достигло 16 330 человек, из них выздоровело 15 732, умерло — 197. Всего на лечении находятся 375 человек: 210 — амбулаторно (56% от общего числа), 165 человек — в стационаре, из них в реанимации — 21.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке благоустроили дорогу, ведущую к детскому саду «Солнышко»
В Ингушетии началась уборка урожая озимых и заготовка кормов
У жителей Ингушетии появилась возможность полетать на параплане
В Ингушетии для жильцов многоквартирных домов создаются уголки финансовой грамотности
Единороссы Назрановского района Ингушетии отчитались перед избирателями о проделанной работе
В Сунженском районе Ингушетии разместили информационные баннеры о выборах 19 сентября 2021 года
В Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозой и градом — МЧС
В Ингушетии за сутки выявлено 35 новых случаев Covid-19
По требованию Генпрокуратуры власти Ингушетии усилят контроль за застройщиками жилья
Калиматов побывал в гостях у двоих участников республиканского конкурса на лучшее подсобное хозяйство
«Яблоко» и КПРФ утвердили кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва

Главное

Яндекс.Метрика

 