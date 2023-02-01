В текущем году в Ингушетии построят 11 новых школ почти на 6,5 тыс. мест

Образовательные учреждения будут возведены в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» для «ликвидации дефицита посадочных мест и двухсменного образования».

Бокова отметила, что в школах будут созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей. Построят их в городе Сунжа и восьми сельских поселениях Малгобекского и Сунженского районов.

«Общеобразовательные учреждения будут возведены в районах новостроек. К примеру, в сельском поселении Нестеровское не хватает существующей школы, которая расположена близко к центру муниципалитета. А новую мы построим на окраине, где село активно застраивается новыми жителями. Детям, проживающим в новых микрорайонах этих населенных пунктов, не придется далеко добираться на учебу», — отметила вице-премьер.

Планируется, что все возводимые школы будут трехэтажными. Предусмотрены актовый, спортивный, читальный залы, пищеблоки и столовые, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. А пришкольные территории будут представлять собой систему открытых площадок, разделенных по видам деятельности.

Руководитель субъекта отметил, что в республике удалось ликвидировать трехсменное обучение.

«Сейчас нужно вести активную работу по ликвидации двухсменного. В решении этой проблемы нам посильную помощь оказывает и федеральный центр. Надеюсь, в ближайшие годы нам удастся перевести детей на обучение в одну смену. Также важно, чтобы дети, обучающиеся в сельских школах, не чувствовали разницы с городскими в плане качества образования и комфортных условий для получения знаний», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

В регионе также запланировано к вводу 11 детских садов на 1 530 мест и строительство дополнительных корпусов в 2-х дошкольных образовательных учреждениях.

Все детские сады будут рассчитаны на двенадцать групповых ячеек, в том числе четыре ясельных и восемь дошкольных. В новых зданиях уделят особое внимание безопасности детей — камеры видеонаблюдения будут установлены как снаружи по периметру всей территории, так и внутри помещений.

Кроме того, по словам министра, в текущем году запланировано проведение капремонта и оснащение современным технологическим оборудованием 16 школ.