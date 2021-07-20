Жилье

В текущем году в Ингушетии введено в строй 37 тыс. квадратных метров жилья

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В текущем году в Ингушетии уже введено в строй 37 тыс. квадратных метров жилья. Городами-лидерами стали Назрань — 27 514 кв. м, Магас — 4 115 и Карабулак — 2 942 кв. м.

Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ региона Ильяс Манкиев на заседании координационного штаба по вопросам реализации в субъекте федеральных проектов «Жилье» и «Формирование современной городской среды», под руководством вице-премьера республики Тимура Фаттахова.

По словам докладчика, в Ингушетии ведется строительство 30 многоквартирных домов общей площадью 481,347 тыс. кв. м, из которых в этом году предположительно будут сданы 4 объекта.

Что касается программы «Формирование современной городской среды», Манкиев отметил, что из запланированных для благоустройства 34-х общественных территорий работы завершены по 10 в Малгобекском и Назрановском районах и в городе Карабулаке. Оставшиеся 24 общественные территории предполагается благоустроить до конца октября текущего года.

Фаттахов обратил внимание руководства муниципалитетов на вопрос оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и соблюдение сроков реализации проектов.

«Необходимо помогать населению с оформлением регистрационной документации. Кроме того, прошу своевременно выполнить работы по программам без срывов и задержек», — подчеркнул вице-премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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