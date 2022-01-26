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В текущем году в Назрановском районе Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию 4 школ и 2 детских садов

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В текущем году в Назрановском районе республики планируется ввод в эксплуатацию и открытие 4 школ, 2 детских садов, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

В прошлом году на территории района открылись 4 школы в сельских поселениях Яндаре и Плиево, которые построены в рамках государственной программы Ингушетии «Создание новых мест в общеобразовательных организациях республики в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

Кроме того, открылся Дом культуры в сельском поселении Экажево по ФЦП «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.», а также Дом ветеранов в сельском поселении Сурхахи по федеральной инвестиционной программе «Старшее поколение».

На днях члены совета депутатов Назрановского района во главе со своим председателем Алиханом Барханоевым провели инспекционный выезд на строящийся детский сад на 220 мест в сельском поселении Кантышево.

По словам подрядчика, дошкольное учреждение будет отвечать всем нормам безопасности и соответствовать современным стандартам. Предусмотрено всё необходимое для всестороннего развития детей.

Отмечается, что строительство объекта идёт согласно запланированному графику работ.

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