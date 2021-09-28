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В текущем году в столице Ингушетии проведена реконструкция дорожного покрытия на улице Кулиева

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В текущем году в Магасе проведена реконструкция дорожного покрытия на улице Кайсына Кулиева в рамках реализации проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

На объекте дорожной реконструкции заменили бордюрный камень, установили новые дорожные знаки и обустроили новые парковочные зоны.

Ранее в администрацию Магаса, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэра, поступали многочисленные просьбы и жалобы от жителей города на нехватку мест для парковки. А также была доведена информация о сложностях, которые испытывают люди, имеющие необходимость временно припарковаться на улице Кулиева, что зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций.

Эксплуатационное дорожное покрытие дорогие на данной улице не отвечало нормативным требованиям, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, в 2020 году в рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» была проведена работа по благоустройству дороги на улице Бота Гагиева.

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