В ТИК Назрановского района Ингушетии провели обучающий семинар в преддверии выборов

Практическое занятие было направлено на тестирование и применение на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Операторам пяти избирательных участков, где будут размещены КОИБ, подробно объяснили, как необходимо обеспечить функционирование системы в период трехдневного голосования 17-19 сентября.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе практического тестирования специалист сервисного центра пояснил, что КОИБ используется как составная часть средств ГАС «Выборы», сделав акцент на том, что в день голосования, не позднее чем за час до начала времени голосования, начинается проведение тестирования комплексов обработки избирательных бюллетеней. Подготовка КОИБ к проведению голосования должна быть завершена до времени начала голосования на избирательном участке.

У всех участников семинара была возможность задать интересующие их вопросы по работе с КОИБ и получить развернутые ответы.