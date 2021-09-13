Выборы

В ТИК Назрановского района Ингушетии провели обучающий семинар в преддверии выборов

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Территориальная избирательная комиссия Назрановского района в связи с предстоящими выборами депутатов Госдумы и Народного собрания республики провела обучающий семинар с председателями и операторами участковых избирательных комиссий.

Практическое занятие было направлено на тестирование и применение на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Операторам пяти избирательных участков, где будут размещены КОИБ, подробно объяснили, как необходимо обеспечить функционирование системы в период трехдневного голосования 17-19 сентября.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе практического тестирования специалист сервисного центра пояснил, что КОИБ используется как составная часть средств ГАС «Выборы», сделав акцент на том, что в день голосования, не позднее чем за час до начала времени голосования, начинается проведение тестирования комплексов обработки избирательных бюллетеней. Подготовка КОИБ к проведению голосования должна быть завершена до времени начала голосования на избирательном участке.

У всех участников семинара была возможность задать интересующие их вопросы по работе с КОИБ и получить развернутые ответы.

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