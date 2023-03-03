Трудоустройство

В ТПП Ингушетии обсудили расширение центров для осужденных на исправительные работы

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В торгово-промышленной палате республики прошла встреча старшего инспектора группы организации исполнения наказаний Исы Евлоева с руководителями предприятий и организаций, на которой обсуждались вопросы расширение центров для осужденных на исправительные работы.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН России по региону, говорилось о создании на базе предприятий участков, функционирующих как исправительные центры, в целях исполнения наказания в виде принудительных работ с возможностью размещения установленного количества осужденных.

Евлоев рассказал о преимуществе в использовании труда таких людей.

«Привлекая к труду данную категорию лиц, предприниматели получают не только организованных и дисциплинированных работников, но и людей с добросовестным отношением к труду, законопослушным поведением и стимулом к освобождению от наказания», — отметил он.

Стороны приняли решение изыскать возможность по трудоустройству осужденных, состоящих на учете в ИЦ-1 ОФСИН России по республике. 

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