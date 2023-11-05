Трудоустройство

В трех городах Ингушетии пройдут молодежные ярмарки вакансий

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Комитет по делам молодежи республики планирует провести передвижные ярмарки вакансий в трех городах региона. 10 организаций представят возможность трудоустроиться молодым людям.

Как сообщается, ярмарки пройдут с 14 до 16 часов — 6 ноября на площади перед ДК в городе Сунжа, 8 ноября в сквере памяти и славы Малгобека и 10 ноября в Магасе на аллее спортивной славы.

Председатель комитета по дела молодежи республики Адам Мальсагов пригласил всех желающих на мероприятия, отметив, что у них появится шанс не только найти работу по душе, но и единомышленников.

Также отмечается, что на ярмарках будут представлены вакансии дистанционного формата.

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