В трех городах Ингушетии пройдут молодежные ярмарки вакансий

Как сообщается, ярмарки пройдут с 14 до 16 часов — 6 ноября на площади перед ДК в городе Сунжа, 8 ноября в сквере памяти и славы Малгобека и 10 ноября в Магасе на аллее спортивной славы.

Председатель комитета по дела молодежи республики Адам Мальсагов пригласил всех желающих на мероприятия, отметив, что у них появится шанс не только найти работу по душе, но и единомышленников.

Также отмечается, что на ярмарках будут представлены вакансии дистанционного формата.