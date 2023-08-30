Образование

В трех городах Ингушетии заработают площадки по обучению подростков IT-технологиям

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В Министерстве образовании и науки республики сообщили о старте набора учащихся и студентов техникумов для обучения в «Яндекс. Лицее» с базовыми знаниями программирования.

«В Ингушетии проект реализуют на трех площадках: на базе республиканского «Кванториума» в Магасе, школы № 6 в Назрани и лицея в Сунже», — сообщил газете «Ингушетия» представитель ведомства.

По информации министерства, в лицей примут школьников восьмых-одиннадцатых классов и студентов первых-вторых курсов техникумов и колледжей, которым интересно программирование и развитие в сфере IT-технологий. Учащиеся и студенты будут изучать Python.

Желающим необходимо подать заявку на сайте и успешно пройти отбор. Для прохождения отбора на специализации требуются базовые знания программирования. При прохождении отбора на офлайн-программу на сайте можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться.

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