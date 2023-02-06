Газоснабжение

В трех населенных пунктах Ингушетии 7 февраля отключат газ на 6 часов

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района, административных округах Альтиевский и Гамурзиевский города Назрани 7 февраля с 10 до 16 часов будет частично прекращена подача газа из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС со ссылкой на компанию «Газпром газораспределение Назрань».

Жителей названных населенных пунктов просят следить за газовым оборудованием и довести информацию до знакомых и соседей.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», 6-9 февраля в республике ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, на дорогах гололедица и понижение температуры воздуха.

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