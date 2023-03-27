В трех населенных пунктах Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ
В городе Карабулаке, сельских поселениях Троицкое Сунженского района и Яндаре Назрановского района во вторник, 28 марта, с 10 до 16 часов частично отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
В чрезвычайно ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за электрическими приборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.
ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.