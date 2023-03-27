Энергоснабжение

В трех населенных пунктах Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ

0

В городе Карабулаке, сельских поселениях Троицкое Сунженского района и Яндаре Назрановского района во вторник, 28 марта, с 10 до 16 часов частично отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

В чрезвычайно ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.

ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню поэзии
Задержанного при «закладке» героина иностранца будут судить в Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил сотрудников управления Росгвардии по региону с профессиональным праздником
Министр культуры Ингушетии поздравила деятелей театрального искусства с профессиональным праздником
Диплом судебного пристава Ингушетии признан липовым
Гимназистов Карабулака призвали к участию в рейтинговом голосовании по выбору улиц для благоустройства
Юношеская сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на первенстве СКФО
Ингушетия и ДНР организуют обмен опытом между специалистами разных сфер регионов
Библиотека в сельском поселении Яндаре Ингушетии пополнила свой книжный фонд
В Ингушетии проверили условия адаптации детей, прибывших в республику из Ближнего Востока
Ингушские грэппплеры Ислам Цицкиев и Мухаммад Плиев стали победителями открытого турнира MOSCOW OPEN

Главное

Яндекс.Метрика

 