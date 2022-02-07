Здравоохранение

В трех районных больницах Ингушетии установят кислородные станции

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На территории Назрановской районной больнице, а также Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц Ингушетии будут установлены кислородные станции производительностью более 1000 л/м. Об этом на заседании в правительстве под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина сообщил и. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев.

Он отметил, что на территории Назрановской районной больницы уже подготовлена площадка, резервные линии для подключения к кислородной станции находятся на стадии завершения. Ориентировочно работы завершатся в середина февраля этого года.

Сунженской центральной районной больницей заключен государственный контракт на поставку системы концентрирования кислорода АВС-72 КБМ. Дата завершения работ — март текущего года.

Малгобекской центральной районной больницей заключен государственный контракт с «ТД Альянс» о поставке и монтаже оборудования по выработке медицинского кислорода. Также достигнута договоренность с подрядчиком о строительстве площадки под комплекс и проведения соответствующей линии электроснабжения. Указанные работы подрядчик проводит за свой счет. Завершение работ намечается к середине апреля.

«При этом, для обеспечения функционирования указанного оборудования необходимо провести работы по созданию и вводу в эксплуатацию резервной линии кислорода и построить площадку для установки всего обозначенного оборудования. Локальный сметный расчет на проведение вышеуказанных работ уже составлен», — добавил Балаев, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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