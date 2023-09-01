День знаний

В третьей школе в сельском поселении Нестеровское Ингушетии провели День знаний

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В третьей средней школе сельского поселения Нестеровское Сунженского района провели День знаний.

На мероприятии к ученикам с приветственной речью обратился начальник социального отдела администрации муниципалитета Ибрагим Гулиев. Он подчеркнул важность начала школьного пути и пожелал ребятам успешно освоить новые знания, раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов.

Также гость подчеркнул, что он испытывает гордость за каждого первоклассника и что именно они являются будущими строителями района. По его словам, их успехи в учебе будут способствовать развитию общества в целом.

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