В Троицком гарнизоне Ингушетии проходит военно-технический форум «Армия-2021»

Амриева осмотрела представленные на выставке новейшие образцы стрелкового оружия и военной техники, в том числе танк Т-90, БТР-82, БМП-3, самоходную гаубицу, полковой миномет, реактивную систему залпового огня.

Кроме этого, на форуме были представлены экспозиции из коллекций музеев региона, уникальные работы декоративно-прикладного искусства, ярмарка народных художественных промыслов, а также проведены художественные мастер-классы.

Позже, гости и участники мероприятия могли наблюдать показательные выступления по рукопашному бою, разборке и сборке автоматов и т. д.

Желающие также могли принять участие в спортивных мероприятиях, организованных Минспортом Ингушетии, где участники, в том числе юнармейцы и кадеты, продемонстрировали свои силы в соревнованиях по армрестлингу, силовому троеборью, стрельбе из лука и метанию ножей в цель.

Завершился первый день мероприятия праздничным концертом с участием вокалистов и хореографических исполнителей, представивших свои лучшие выступления, после которого все пришедшие угостились блюдами национальной кухни и попробовали солдатскую кашу.

Вице-премьер поблагодарила организаторов мероприятия, отметив, что представленная техника произвела большое впечатление, а само событие запомнится приглашенным надолго.