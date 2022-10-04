В ТЮЗ Ингушетии состоялась премьера спектакля «Говорящий кувшин»

Над спектаклем в постановке заслуженной артистки Мордовии, режиссера Государственного театра кукол РМ Лилии Шаховой работали сценограф Софья Шахновская (Мурманский областной драматический театр), композитор Александр Чередниченко, художник-постановщик Руслан Ярыжев. Роли играют Эмир Янгульбаев, Римма Курскиева, Радима Льянова, Батарбек Кациев и другие.

Сюжет спектакля переносит зрителя в далекие времена сказочного царства Зирек-Геран, где старый гончар Хабиб вместе с внучкой Зумруд находит в разбитом кувшине послание от своего деда и глиняную игрушку, которую вылепил в детстве. В письме говорится о добром чуде, которое случится, если гончар Хабиб вылепит тысячный кувшин из особой глины, которую дед спрятал в кадке. Этот кувшин заговорит и исполнит заветное желание...

Зрителями премьерной постановки стали учащиеся младших классов назрановской школы № 9. После просмотра ребята оживленно делились впечатлениями от увиденного на сцене.