В ТЮЗ Ингушетии состоялась премьера спектакля «Говорящий кувшин»

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Ингушский государственный театр юного зрителя представил в эти выходные премьеру спектакля «Говорящий кувшин» по произведению дагестанского драматурга Ахмедхана Абу-Бакара, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Над спектаклем в постановке заслуженной артистки Мордовии, режиссера Государственного театра кукол РМ Лилии Шаховой работали сценограф Софья Шахновская (Мурманский областной драматический театр), композитор Александр Чередниченко, художник-постановщик Руслан Ярыжев. Роли играют Эмир Янгульбаев, Римма Курскиева, Радима Льянова, Батарбек Кациев и другие.

Сюжет спектакля переносит зрителя в далекие времена сказочного царства Зирек-Геран, где старый гончар Хабиб вместе с внучкой Зумруд находит в разбитом кувшине послание от своего деда и глиняную игрушку, которую вылепил в детстве. В письме говорится о добром чуде, которое случится, если гончар Хабиб вылепит тысячный кувшин из особой глины, которую дед спрятал в кадке. Этот кувшин заговорит и исполнит заветное желание...

Зрителями премьерной постановки стали учащиеся младших классов назрановской школы № 9. После просмотра ребята оживленно делились впечатлениями от увиденного на сцене.

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