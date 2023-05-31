В учреждениях культуры Ингушетии ко Дню республики пройдут различные мероприятия

Так, главное республиканское мероприятие состоится 4 июня в городе Сунжа, на площади перед Дворцом культуры. Начало в 17:00 мск.

В этот же день в сунженском ДК в 10 часов состоится открытие художественной галереи. Здесь же в это же время пройдет мероприятие, посвященное 100-летию газеты «Сердало».

В столице Ингушетии Магасе с 3 по 5 июня пройдет фестиваль-выставка «Мы вместе».

С 1 по 15 июня в Мемориальном комплексе жертвам репрессий пройдет выставка «Ингушетия сквозь века», 3 июня — интеллектуальная игра «По страницам истории Ингушетии», 4 июня — лекция «История ингушской письменности».

4 июня в краеведческом музее имени Т. Мальсагова и в Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоится акция «Музей для всех» — бесплатные посещения и экскурсии.

Центр культурного развития Магаса подготовил различные мероприятия. Здесь пройдут конкурсы рисунков «Моя любимая Родина», чтецов «Горжусь тобой, моя Ингушетия», мастер-класс по изготовлению ингушского флага в разных стилях.

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Моя родная Ингушетия», она продлится до 5 июня. 2 и 3 июня библиотекари на улицах города Сунжи раздадут листовки со стихами национальных авторов.

3 июня любители театра смогут посмотреть спектакль Ингушского драмтеатра имени И. Базоркина «Падение Жанхота» по пьесе Саида Чахкиева. В этот же день в ДК села Кантышево Ингушский молодежный театр покажет спектакль «Нравы отцов» по пьесе Багаудина Горчханова и Эсет Сусуркиевой.