В учреждениях культуры Ингушетии отметили День пожилого человека

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День пожилого человека отметили в домах культуры Ингушетии, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Участницы художественного самодеятельного кружка карабулакского Дома культуры Ириза Евлоева, Милана Мальсагова, Раяна Мальсагова и Марьяна Мальсагова на странице учреждения в «Инстаграм» прочитали стихи, посвященные пожилым людям.

В ДК сельского поселения Алкун прошел конкурс рисунков «Портреты моих дедушки и бабушки», а работники ДК сельского поселения Галашки посетили пожилую жительницу села Яхи Точиеву, пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, День пожилого человека отмечается 1 октября, праздновать его стали еще в ХХ веке на территории Европы, а позже эта традиция перебралась в Америку. С 1990 года этот день стал международным, а уже с 1992 года он начал отмечаться и в России. Целью празднования этого дня является дополнительное привлечение общественного внимания к проблемам и переживаниям пожилых людей. За свою жизнь они успели сделать значительный вклад в развитие общества.

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