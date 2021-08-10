УФССП

В УФССП по Ингушетии через портал Госуслуг с начала года доставлено 397 документов

0

На едином портале Госуслуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах страны.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их общее количество составило более 1,9 млн. В УФССП по Ингушетии через портал Госуслуг с начала года доставлено 397 документов.

Самым скоростным на портале стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис один из самых популярных на портале — в сутки фиксируется около 35 тыс. запросов. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн, сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Выставка живописи и ДПИ народов Кавказа и Средней Азии в Ингушетии заканчивает свою работу 15 августа
Работники домов культуры Ингушетии провели профилактические беседы со школьниками
Ингушетия присоединится к проекту «Пушкинская карта»
Мы наблюдаем положительную динамику качества конкуренции между политическими партиями — эксперт
Медучреждения Ингушетии полностью обеспечены кислородом для лечения больных коронавирусом
На ликвидацию крупной мусорной свалки в Ингушетии в текущем году будет направлено более 450 млн рублей
Более 54% взрослого населения Ингушетии привито первым компонентом вакцины от Covid-19
В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Асланбеку Маматиеву
В Джейрахском районе Ингушетии появится первый в регионе военно-спортивный клуб
Властями Ингушетии закуплено более 300 тыс. учебников для общеобразовательных школ
Прокуратурой Ингушетии за 6 месяцев проведено более 1,1 тыс. мероприятий по правовому просвещению населения

Главное

Яндекс.Метрика

 