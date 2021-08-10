С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах страны.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их общее количество составило более 1,9 млн. В УФССП по Ингушетии через портал Госуслуг с начала года доставлено 397 документов.

Самым скоростным на портале стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис один из самых популярных на портале — в сутки фиксируется около 35 тыс. запросов. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн, сообщает пресс-служба УФССП России по республике.