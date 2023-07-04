В УФССП по Ингушетии можно обратиться через мессенджер Telegram

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, судебные приставы работают над улучшением сервиса и услуг для граждан, помимо личных обращений в приемные дни, теперь к руководству территориального органа можно обратиться дистанционно — https://t.me/fssp06.

«Теперь у нас есть свой чат, куда можно направлять обращения и вопросы, касающиеся производств, находящихся на исполнении в УФССП, а также деятельности управления в целом. Все обращения будут просматриваться лично главным судебным приставом Зелимханом Костоевым», — отметили в пресс-службе.