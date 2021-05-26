В УФССП по Ингушетии пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям» руководство УФССП по Ингушетии и уполномоченный при Главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева проведут совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иной деятельности ведомства, связанной с защитой и восстановлением прав несовершеннолетних.
Прием состоится 27 мая текущего года с 15 до 18 часов в административном здании управления ФССП по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 8.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (873) 455-20-46. Заявителям при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Прием будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП России по Ингушетии.