В УФССП по Ингушетии пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Прием состоится 27 мая текущего года с 15 до 18 часов в административном здании управления ФССП по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 8.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (873) 455-20-46. Заявителям при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Прием будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП России по Ингушетии.