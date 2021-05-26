Прием граждан

В УФССП по Ингушетии пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов

0

В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям» руководство УФССП по Ингушетии и уполномоченный при Главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева проведут совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иной деятельности ведомства, связанной с защитой и восстановлением прав несовершеннолетних.

Прием состоится 27 мая текущего года с 15 до 18 часов в административном здании управления ФССП по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 8.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (873) 455-20-46. Заявителям при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Прием будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП России по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии к Общероссийскому дню библиотек подготовили насыщенную программу
Житель Ингушетии отправится за решетку за избиение своего родственника
В Ингушетии заново поставят спектакль «Ревизор», в котором сыграют ученики Василия Меркурьева
В сельском поселении Экажево Ингушетии расширили русло реки, чтобы избежать наводнений
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек
Ингушский РСЦ обследовал в Сунженском районе около 7 тыс. га озимых зерновых
Среди студенческих молодёжных команд Ингушетии провели дебаты
Молодых ученых и студентов Ингушетии приглашают побороться за всероссийскую премию «За верность науке»
Ингушских студентов приглашают принять участие в проекте «Следы наций»
Представителей деловых кругов Ингушетии приглашают на саммит «Россия — исламский мир: Kazan Summit 2021»
Команда Ингушского университета заняла третье место на олимпиаде студентов-медиков в Ставрополе

Главное

Яндекс.Метрика

 