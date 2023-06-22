Прием граждан

В УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона

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Уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев и президент адвокатской палаты региона Зарета Хаутиева 27 июня проведут совместный прием граждан, в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия».

Как сообщили в аппарате УПЧ, прием состоится в целях реализации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. Обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Заявления и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Прием будет проводиться с 15 до 18 часов по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по следующим номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

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