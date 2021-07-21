В управлении Росгвардии по Ингушетии напомнили о новых правилах приобретения и хранения оружия

В частности, указанный закон предусматривает — повышение до 21 года возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и возможность приобретения гладкоствольного ружья с магазином только через 2 года владения гражданским огнестрельным длинноствольным оружием.

Также введены запреты на хранение списанного оружия без уведомления Росгвардии и распространение в СМИ, Интернете инструкций по незаконному изготовлению или переделке оружия.

Граждане и организации обязаны уведомлять Росгвардию о приобретении списанного оружия с целью его регистрации.

Кроме того, запрещается хранения организациями (кроме государственных военизированных) оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охранной организации.

Вводятся ограничения на выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с судимостью и привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Владельцы обязаны сообщать в Росгвардию об утрате или хищении принадлежащего им оружия, допускается аннулирование лицензий и разрешений в случае отказа предоставить доступ уполномоченным сотрудникам к местам хранения оружия для проверки условий его хранения, а также в случае отказа предоставить оружие для осмотра.

Полный текст документа находится в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, изменения произойдут в отдельных положениях Кодекса об административных правонарушениях, в части, касающейся мер воздействия за нарушения в указанной области.

В случае окончания срока действия разрешительных документов, в управлении настоятельно рекомендуют обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту постоянной регистрации.

В случае утери оружия или смерти его владельца, также необходимо незамедлительно обратиться в территориальный орган внутренних дел или подразделение лицензионно-разрешительной работы.

В ведомстве отметили, что оружие, переданное правоохранительным органам в случае смерти владельца, по решению ближайшего родственника может быть переоформлено на него, либо реализовано через оружейный магазин.