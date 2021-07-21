Оружие

В управлении Росгвардии по Ингушетии напомнили о новых правилах приобретения и хранения оружия

0

Управление Росгвардии по Ингушетии напоминает жителям республики, что в закон «Об оружии» 28 июня текущего года внесены изменения, есть и исключения, которые вступают в силу 1 января 2022 года.

В частности, указанный закон предусматривает — повышение до 21 года возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и возможность приобретения гладкоствольного ружья с магазином только через 2 года владения гражданским огнестрельным длинноствольным оружием.

Также введены запреты на хранение списанного оружия без уведомления Росгвардии и распространение в СМИ, Интернете инструкций по незаконному изготовлению или переделке оружия.

Граждане и организации обязаны уведомлять Росгвардию о приобретении списанного оружия с целью его регистрации.

Кроме того, запрещается хранения организациями (кроме государственных военизированных) оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охранной организации.

Вводятся ограничения на выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с судимостью и привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Владельцы обязаны сообщать в Росгвардию об утрате или хищении принадлежащего им оружия, допускается аннулирование лицензий и разрешений в случае отказа предоставить доступ уполномоченным сотрудникам к местам хранения оружия для проверки условий его хранения, а также в случае отказа предоставить оружие для осмотра.

Полный текст документа находится в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, изменения произойдут в отдельных положениях Кодекса об административных правонарушениях, в части, касающейся мер воздействия за нарушения в указанной области.

В случае окончания срока действия разрешительных документов, в управлении настоятельно рекомендуют обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту постоянной регистрации.

В случае утери оружия или смерти его владельца, также необходимо незамедлительно обратиться в территориальный орган внутренних дел или подразделение лицензионно-разрешительной работы.

В ведомстве отметили, что оружие, переданное правоохранительным органам в случае смерти владельца, по решению ближайшего родственника может быть переоформлено на него, либо реализовано через оружейный магазин.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода взыскал 121 млн руб. с потребителей-должников
Рейтинг виртуальных помощников: что выбирает бизнес Ингушетии
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
25 автоцистерн задействовано в Ингушетии для подвоза воды в аномально жаркие дни
Семья из пяти человек отравилась угарным газом в столице Ингушетии
Полпред Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам
В Ингушетии загорелась кровля частного дома, никто не пострадал
Курбан-Байрам обращает верующих к истокам и ценностям ислама — Путин
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 205 человек
Глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха
«Единая Россия» предложила конкретные меры по стабилизации стоимости «борщевого» набора

Главное

Яндекс.Метрика

 