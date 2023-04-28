В управлении Росгвардии по Ингушетии поощрили ветерана войск правопорядка

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе беседы ветеран поделился воспоминаниями о днях службы и боевых товарищах, подчеркнув, что, глядя на своего отца, строгого, выдержанного и смелого, с детства мечтал стать военным. Поэтому призыва на срочную службу ждал с нетерпением — ведь это был первый шаг на пути к мечте.

По завершении службы в рядах вооруженных сил Беслан Илиев вернулся в родную республику. Некоторое время поработал водителем в совхозе. В 1995 году устроился в органы внутренних дел, через несколько лет перевелся во внутренние войска, в Назрановский полк владикавказского соединения. Неоднократно участвовал в спецоперациях по задержанию боевиков. За годы службы был отмечен наградами, в том числе медалью Жукова, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе» и другими.

В 2014 году вышел в отставку. Однако долгое время оставаться в стороне от службы Беслан Илиев не мог. В 2018 году он возглавил Ингушское республиканское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Принимал участие в военно-патриотических мероприятиях в учебных заведениях региона, стал наставником для молодых военнослужащих и сотрудников Росгвардии, внес весомый вклад в деятельность по формированию у военнослужащих верности Отечеству, воинскому долгу, высоких моральных и боевых качеств.

Когда под эгидой Росгвардии стали образовываться отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена», от территориального управления ведомства Беслану Илиеву поступило предложение представить свою кандидатуру для рассмотрения на должность руководителя. Так он открыл для себя новое направление, которым занимается, не жалея сил, по настоящее время.

«Считаю, что патриотическое воспитание молодежи очень важно, ведь от того, с какими ценностями и ориентирами вырастут дети, зависит будущее страны, а значит— и каждого из нас», — подчеркнул ветеран.

В завершение встречи заместитель начальника территориального управления Росгвардии по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков вручил Беслану Илиеву благодарственное письмо от руководства за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.