В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты ведомства расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Также они готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

«Управление напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным еженедельного мониторинга в Ингушетии ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. Всего за период с 6 по 12 сентября текущего года (36 неделя) заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 245 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 4.8. Он не превышает уровня расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.