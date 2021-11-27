Горячая линия

В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

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В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии открыта горячая линия в рамках Всероссийская акции «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщает пресс-служба ведомства.

До 3 декабря текущего года специалисты управления проконсультируют жителей по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также расскажут какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе.

Задать свои вопросы можно в будние дни (понедельник-пятница) с 9 до 18 часов, позвонив по следующим номерам телефонов 8 (8734) 22-51-03; 8-800-100-60-66.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

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