В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии подвели итоги летней оздоровительной кампании

В летний сезон 2022 года на территории Ингушетии функционировало 37 организаций отдыха детей и подростков, в том числе 3 загородных лагеря круглосуточного пребывания и 34 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций. В них отдохнуло и оздоровилось 5007 человек, из них в пришкольных — 3528 детей, в загородных — 1479 детей.

Продолжительность смен во всех типах организаций отдыха детей составляла 21 день. Массовые инфекционные заболевания детей в подконтрольных оздоровительных организациях, аварийные ситуации не регистрировались.

Управлением Роспотребнадзора по региону в соответствии с установленными сроками были проведены плановые проверки организаций отдыха и оздоровления детей. В ходе обследований применялись методы лабораторного и инструментального исследования качества питьевой воды, почвы, готовых блюд, пищевых продуктов и продовольственного сырья, за соблюдением противоэпидемического режима на пищеблоке.

По поручению прокуратуры были проведены проверки в 8 лагерях: 5 пришкольных и 3 круглосуточных. Управлением в период ЛОК- 2022 года в отношении ответственных должностных лиц вынесено 41 постановление по ч.1 ст.6.7, ч.2 ст.6.7, ч.1 6.3 КоАП России о наложении штрафов на сумму 109 тысяч рублей и 1 предупреждение.