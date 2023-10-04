В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

«Гражданам поведают о том, где существует возможность сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к прививкам, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в вакцину. Кроме того, обратившимся людям напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидемиологический сезон», — сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.

Отмечается, что звонки от жителей Ингушетии принимаются по телефонам: 8-800-100-60-66 — горячая линия управления; 8 (8734) 55-03-21; 8 (8734) 55-02-22. Консультации можно получить в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск.