В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В период со 2 по 13 октября текущего года специалисты управления Роспотребнадзора по Ингушетии проведут консультации для жителей региона по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ по телефонам горячей линии и в консультационных пунктах.
«Гражданам поведают о том, где существует возможность сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к прививкам, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в вакцину. Кроме того, обратившимся людям напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидемиологический сезон», — сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.
Отмечается, что звонки от жителей Ингушетии принимаются по телефонам: 8-800-100-60-66 — горячая линия управления; 8 (8734) 55-03-21; 8 (8734) 55-02-22. Консультации можно получить в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск.