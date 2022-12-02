В условиях санкций собственная продукция является стратегической задачей — Глава Ингушетии
В условиях санкций обеспечение региона собственной продукцией является важной стратегической задачей, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
В своем Телеграм-канале он напомнил, что в текущем году республика получила рекордный урожай зерновых культур — до 44 центнеров с гектара.
«Всего собрали на 12,3% больше, чем в прошлом году. Минсельхоз впервые в этом году посадил овощи открытого грунта и несмотря на то, что были сложные погодные условия, собран достойный урожай в 5,7 тыс. тонн, и это радует, — отметил Калиматов.
По его словам, в последующие годы надо увеличивать эти объемы и расширять овощной ассортимент.
«В целом, задача стоит такая, чтобы эти показатели не снижались, а наращивались в будущем», — добавил Глава региона.