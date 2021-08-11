В Верхних Ачалуках Ингушетии прошел урок патриотизма, посвященный танкисту Руслану Гудантову

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В библиотеке сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района прошел урок патриотизма «Пал в боях под Ленинградом», приуроченный к 105-летию героя Великой Отечественной войны Руслана Борисовича Гудантова, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам рассказали, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны, а его оборона — один из самых выдающихся примеров стойкости и массового героизма его защитников. Наравне с представителями других народов более ста ингушей защищали город на Неве. Один из них — Гудантов Руслан Борисович.

Школьники познакомились с биографией и «боевой характеристикой» Гудантова, узнали, что он окончил в 1939 году Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе и с первых дней войны ушел на фронт. Отважный танкист, заместитель командира 549 отдельного танкового батальона 30 Гвардейской танковой бригады, гвардии капитан Руслан Гудантов геройски погиб 24 июля 1943 года в бою у деревни Арбузово Ленинградской области, где и был захоронен в братской могиле на берегу реки Невы вместе со своими боевыми товарищами, погибшими в том же бою.

Участники мероприятия познакомились также с книжной выставкой, посвященной ингушам — воинам Великой Отечественной войны.

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