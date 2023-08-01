Газоснабжение

В восьми населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ

0

Из-за проведения плановых профилактических работ на сетях с 10 часов утра 2 августа до 10 часов 3 августа текущего года в ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», речь идет о Назрани, трех административных округах города — Насыр-Кортском, Альтиевском и Гамурзиевском, а также о сельских поселениях Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть бдительными, следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии ведется капремонт гимназии «Марем»
Жительнице Ингушетии из-за неисправного счетчика незаконно начислили более 160 тыс. рублей за газ
В Малгобекский район доставили один из двух новых водяных насосов
Меры обеспечения безопасности на избирательных участках обсудили в администрации Малгобекского района
Судебные приставы Ингушетии передали пограничникам вьетнамцев для выдворения из страны
В Ингушетии собственника самовольной постройки привлекут к ответственности
Более 290 бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жительницы Ингушетии
Мэрию Назрани обязали установить сроки расселения людей из аварийного МКД
В Ингушетии установят видеонаблюдение для защиты уникального христианского храма от вандалов
В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие по иммунизации
В Ингушетии пройдут мероприятия в рамках спортивного фестиваля «Семейная команда»

Главное

Яндекс.Метрика

 