В восьми населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», речь идет о Назрани, трех административных округах города — Насыр-Кортском, Альтиевском и Гамурзиевском, а также о сельских поселениях Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть бдительными, следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.