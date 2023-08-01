В восьми населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ
Из-за проведения плановых профилактических работ на сетях с 10 часов утра 2 августа до 10 часов 3 августа текущего года в ряде населенных пунктов Ингушетии отключат газ.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», речь идет о Назрани, трех административных округах города — Насыр-Кортском, Альтиевском и Гамурзиевском, а также о сельских поселениях Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района.
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть бдительными, следить за газовым оборудованием.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.