В восьми школах Ингушетии проведут ремонт спортивных залов

«В спортивных помещениях заменят напольное покрытие, оконные блоки, освещение, там, где необходимо, отремонтируют кровлю, приведут в порядок отопительную систему, обновят и материально-техническую базу», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона.

Ремонтные работы будут завершены до начала нового учебного года. Замечательные условия для занятий физической культурой и спортом появятся в Малгобеке в школе-интернате № 4, гимназии № 1, школах №№ 18, 20 и 1, в Карабулаке — во второй и третьей школах, а также гимназии № 1.