В выходные дни в больницах Ингушетии не будет проблем с медицинским кислородом, заверили в Минздраве региона

«Ведомством уже достигнута договоренность о получении 16 тонн жидкого кислорода каждые 4 дня. График его завоза и передачи в больницы готов», — цитирует Настаеву пресс-служба Главы и правительства республики.

По ее словам, сегодня обеспеченность кислородом составляет более 10 тонн и 496 баллонов.

Евлоев дал поручение Минздраву до конца дня предоставить график поставки кислорода и держать ситуацию на личном контроле.

Настаева также добавила, что выходные дни в республике в штатном режиме будет функционировать свободный коечный фонд. Сегодня он составляет 16,2%, функционируют 345 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 46 реанимационные.

В выходные дни будут продолжать работать 15 лабораторий, осуществляющие тестирование граждан на определение коронавирусной инфекции.

В регионе по состоянию на текущую дату всего на лечении находятся 1275 человек: 986 — амбулаторно (77,3% от общего числа, находящихся на лечении), 289 человек — в стационаре, из них в реанимации — 29, лиц старше 60 лет — 110 человек. На оксигенотерапии — 151 человек.