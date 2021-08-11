В высокогорном ингушском селе появится новый ДК на 200 зрителей

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Региональные власти намерены до конца лета построить новый дом культуры в горном Джейрахском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минсельхоза.

«ДК возведут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по заказу местной администрации. Работы на участке идут полным ходом, к концу лета новый современный объект сможет порадовать жителей села Ляжги», — сказал представитель аграрного ведомства республики.

Он отметил, что внутренняя отделка здания на 200 посадочных мест полностью завершена, сейчас все силы брошены на благоустройство прилегающей территории. Работы проводятся в соответствии с установленным графиком с соблюдением мер безопасности в условиях горной местности.

Строительство ДК начато в мае 2020 года. На эти цели планируется направить почти 40 млн руб.

Напомним, в этом году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий Минсельхозом РФ Ингушетии выделены 435 млн рублей. Средства предназначены для населенных пунктов Экажево и Нижние Ачалуки.

В проект развития сельского поселения Нижние Ачалуки включено строительство водопровода для жилого массива в юго-восточной части протяженностью 10,4 км и шестикилометрового газопровода.

В самом крупном в регионе селе Экажево проложат линии электропередачи и разводящих сетей водопроводов протяженностью 19 км. Кроме того, запланировано строительство 19-километровой газораспределительной сети, а также физкультурно-оздоровительного комплекса.

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