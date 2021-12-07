В высокогорном селе Ингушетии откроют новую школу в будущем году

«В рамках реализации национального проекта «Образование» в горном селе Ольгети в 2022 году завершится строительство общеобразовательной школы на 250 мест. Заказчиком объекта выступает Минстрой Ингушетии», — сказал представитель республиканского ведомства.

По его данным, контрактная стоимость учреждения — 239 млн руб. Строительство здания началось летом текущего года. За это время построена железобетонная конструкция, ведется кирпичная кладка стен. В ближайшие дни строители приступят к кровельным работам и установке пластиковых окон. Одновременно начнутся внутренние отделочные работы.

В будущем году дети смогут перейти из старого приспособленного здания в новую и современную школу.

Напомним, в этом месяце в Ингушетии откроют школу на 540 мест, два детских сада на 220 малышей каждый.