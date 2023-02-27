Инфляция

В январе 2022 года в Ингушетии инфляция продолжила замедляться

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Годовая инфляция в Ингушетии в январе снизилась до 18% после 18,6% в декабре прошлого года. На это повлияли несколько факторов: увеличение предложения продуктов питания, снижение издержек животноводов и сдержанный спрос жителей республики на ряд непродовольственных товаров и услуг.

«Благодаря хорошему урожаю сахара, пшеницы, подсолнечника и гречихи, собранному в стране, подешевело растительное масло и замедлился рост цен на сахар, муку и гречку. В свою очередь, за счет снижения расходов производителей на основные ингредиенты — муку и сахар — хлеб и хлебобулочные изделия дорожали медленнее», — отметил управляющий Отделением Банка России по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

Снижение цен на зерно и рост производства комбикормов позволили сократить издержки производителей куриного мяса и замедлить его удорожание. Увеличение объемов производства и снижение затрат животноводов способствовали уменьшению годовых темпов прироста цен на молочные продукты.

Умеренный спрос сдерживал цены на легковые автомобили и шины для них, бытовую технику и строительные материалы. Замедлился годовой рост цен на аренду квартир. Жители региона отдают предпочтение частным домовладениям, преимущественно из-за возможности ведения личных подсобных хозяйств.

Более подробно об инфляции в Ингушетии в январе 2023 года можно узнать на сайте Банка России.

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