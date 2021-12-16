Бокс

В январе Али Измайлов проведет свой седьмой бой в профессиональной карьере

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В начале января ингушский боксер-профессионал Али Измайлов вновь выйдет на ринг. Об этом нашей газете сообщил его менеджер Хусейн Бузуртанов.

«7 января в Орландо состоится бой между Али Измайловым и американским боксером Израилем Даффусом», — сказал менеджер. «Это будет десятираундовый рейтинговый поединок», — уточнил он.

Напомним, что на сегодняшний день на счету Измайлова серия из шести побед. За плечами ингушского спортсмена достаточно успешная карьера в любительском боксе. В качестве профессионала он выступает с августа 2019 года. Уже несколько месяцев боксер живет и тренируется в США и даже успел провести там так называемый тестовый поединок, одержав досрочную победу над Джеймсом Баллардом.

Новый оппонент Измайлова дебютировал в качестве профессионала в марте 2011 года. За десять лет он провел 27 боев, одержав победу в 20-ти из них.

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