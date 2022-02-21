В январе уровень инфляции в Ингушетии сложился ниже, чем в СКФО

«Неблагоприятные погодные условия вызвали уменьшение сбора и объемов урожая, в следствие чего уменьшилось предложение овощной продукции, это в свою очередь обусловило повышение годовых приростов цен на капусту, лук и морковь. Ускорение годового роста цен на тепличные огурцы и помидоры объясняется удорожанием стоимости импортных удобрений, семян и агрохимикатов. Увеличились мировые цены на зерно, транспортные расходы и упаковку товаров, соответственно, следом подорожали корма, повысилась себестоимость производства продукции животноводства. Отсюда изменение цен на мясо птицы, молочную продукцию, колбасы и мясные полуфабрикаты» — пояснил нашей газете Зелимхан Костоев, руководитель направления экономического отдела Отделения-НБ Республика Ингушетия.

Изменились в январе цены и на непродовольственные товары. Основной вклад в ускорение роста цен внесла стоимость одежды и обуви. Рост издержек производителей на фоне ослабления рубля и повышения стоимости хлопка на мировом рынке, а также удорожание фурнитуры и логистических услуг обусловили ускорение роста цен на них в годовом выражении.

Повысился также в январе и годовой темп прироста цен на услуги. Увеличение затрат на ремонт жилья из-за подорожания строительных материалов при одновременном повышении спроса на рынке аренды недвижимости вызвало ускорение роста цен на аренду квартир. Увеличение стоимости авиатоплива в условиях повышения биржевых цен обусловило ускорение годовых приростов цен на авиабилеты.

В регионе, как и в стране в целом, сохраняется высокий уровень инфляции. Тем не менее, проводимая денежно-кредитная политика мегарегулятора направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем по прогнозам Банка России годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.