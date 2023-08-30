В заброшенном МКД в Ингушетии нашли труп мужчины

«29 августа текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в воде, скопившейся в цокольном этаже разрушенного многоквартирного дома, расположенного на пересечении улиц Осканова и Гарданова в Малгобеке, обнаружен труп мужчины без видимых внешних признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 15 августа текущего года в одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста.