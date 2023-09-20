В здании бывшей амбулатории в Назрани откроют библиотеку
В Насыр-Кортском административном округе Назрани Ингушетии по инициативе мэра Урусхана Евлоева в здании бывшей амбулатории появится своя библиотека.
Отмечается, что в старом здании проведен капитальный ремонт, что позволит уже к началу ноября открыть новую комфортную библиотеку с фондом в 12 тыс. книг.
Также в 2024 году на объекте благоустроят прилегающую территорию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«Это позволит полностью облагородить данную территорию и создать уютную зону для досуга», — подчеркнул глава города Урусхан Евлоев.