В здании бывшей амбулатории в Назрани откроют библиотеку

Отмечается, что в старом здании проведен капитальный ремонт, что позволит уже к началу ноября открыть новую комфортную библиотеку с фондом в 12 тыс. книг.

Также в 2024 году на объекте благоустроят прилегающую территорию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Это позволит полностью облагородить данную территорию и создать уютную зону для досуга», — подчеркнул глава города Урусхан Евлоев.