Муниципалитет

В здании бывшей амбулатории в Назрани откроют библиотеку

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани Ингушетии по инициативе мэра Урусхана Евлоева в здании бывшей амбулатории появится своя библиотека.

Отмечается, что в старом здании проведен капитальный ремонт, что позволит уже к началу ноября открыть новую комфортную библиотеку с фондом в 12 тыс. книг.

Также в 2024 году на объекте благоустроят прилегающую территорию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Это позволит полностью облагородить данную территорию и создать уютную зону для досуга», — подчеркнул глава города Урусхан Евлоев.

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