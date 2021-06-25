Благоустройство

В зеленой зоне Магаса ведутся уходовые работы

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В Магасе ведутся масштабные работы по покосу травы. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, на сегодняшний день данные работы проводятся сразу в нескольких частях города.

«Заявок на покос поступает в большом количестве. Но в связи с отказом жителей большинства многоквартирных домов, заключить договор с управляющими компаниями или создать ТСЖ, охватить весь объем за один раз не представляется возможным. Поэтому, в первую очередь, покос производится около социально-значимых объектов», — рассказал представитель столичной мэрии.

Кроме того, покос травы на некоторых территориях производится с привлечением дополнительных сил. Тем не менее, как заверили в администрации города, ответственные сотрудники будут производить данные работы до тех пор, пока город не будет приведен в порядок.

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