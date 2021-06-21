В «зеленой» зоне по росту случаев Covid-19 остались только Ингушетия и Якутия

«В России осталось только два региона с «зеленой» динамикой распространения Covid-19 — Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится. Самая тяжелая ситуация в 13 регионах России», — сказал Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности коронавируса. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0-1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше — усиливается.

Как уточнил эксперт, самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе, на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

Тавадян отметил, что предоставляемая государственными службами статистика вызывает некоторые вопросы. Сложно объяснить большой разброс в данных Москвы и остальных крупных городов.

«К сожалению, я полагаю, что в ближайшее время регионов в «зеленой» зоне может не остаться», — добавил эксперт.