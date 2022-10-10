В Железноводске 13 октября откроется международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире»

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В Железноводске 13 октября откроется международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире», организатор открытой дискуссионной площадки — Северо-Кавказский институт РАНХиГС.

Форум проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Общественной палаты РФ.

В форуме примут участие руководители и представители федеральных министерств; органов власти субъектов Северного Кавказа; крупнейших предприятий региона; ведущие эксперты в области экономики, инвестиций, сельского хозяйства, промышленности и туризма; представители общественных организаций и дипломатического корпуса ряда государств Ближнего Востока и Африки (Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Турция, Египет).

«Форум призван стать одной из площадок для глубокого и всестороннего экспертного обсуждения вопросов развития экономики страны и возможностях Северо-Кавказского макрорегиона в их решении. Важной задачей форума становится обеспечение качественного научно-практического и методического консалтинга власти и бизнес-сообщества. За прошедшие годы форум стал площадкой, на которой бизнес формулирует запросы, говорит о своих проблемах и вопросах и совместно с региональными и федеральными государственными структурами формирует комплексные решения, открывающие дополнительные возможности по развитию реального сектора экономики и решения социальных вопросов. Форум, в первую очередь, — это пространство диалога всех сторон с участием экспертного научного сообщества. Кроме того, в этом году форум становится площадкой подписания ряда соглашений. Международный форум «Северный Кавказ» отличается четкой привязкой к проблематике развития территории и включённости бизнеса в эти процессы», — рассказал директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

 

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